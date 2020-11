Mais de 200 mil vagas em concursos para 2021; veja quais e quando ocorrerão

Alguns processos seletivos adiados pela pandemia serão realizados no ano que vem, enquanto outros órgãos ainda aguardam autorização para preencher vagas

Os concursos públicos para 2021 já somam mais de 200 mil vagas previstas, com vários órgãos disponíveis. Veja as seleções nacionais previstas para o ano que vem!

Concurso IBGE

Devido à pandemia do novo coronavírus, o processo seletivo do IBGE para o Censo Demográfico 2020 foi adiado para o próximo ano. Serão 208.695 vagas temporárias para agentes censitários e recenseadores.

Concurso MPU

Sendo um dos propósitos da atual gestão do Ministério Público da União , o concurso para o órgão já entrou em sua fase de preparativos. O edital, que seria publicado ainda neste ano, foi adiado por causa da pandemia, mas o processo deve acontecer no segundo semestre de 2021.

Concurso PRF

A Polícia Rodoviária Federal ainda espera a autorização para abrir um concurso com 2,6 mil vagas. As lotações, assim como editais anteriores, deverão abranger a sede em Brasília e outros estados, como Minas Gerais. As vagas são exclusivas para níveis médio e superior.

Concurso PF

A Polícia Federal planeja divulgar um novo edital ainda este ano e aplicar as provas em abril do ano que vem. Para este concurso, são esperadas 2,5 mil vagas nas áreas Policial e Administrativa, em cargos de escrivão, papiloscopista, delegado, agente e agente administrativo.

Concurso Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis enviou pedido de concursos para este ano, porém ainda não informou o número de vagas. O pedido de concurso feito, em 2019, solicitando a permissão para preencher 2.311 vagas em carreiras de níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 8 mil.

Concurso ICMBio

A seleção para o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade é outra que ainda está em pauta após pressões de investidores. O aval depende do Ministério da Economia.

Concurso Funai

A Fundação Nacional do Índio confirmou ter pedido o aval para nomeação de 826 vagas nos níveis médio e superior. Caso haja a autorização, o edital poderá ser publicado no primeiro semestre de 2021.

Concurso Mapa

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que reiterou o pedido de concurso para 2021. Serão 280 vagas, sendo 180 para auditores (150 agrônomos, dez zootecnistas, dez químicos e dez farmacêuticos) e 100 para agentes de atividade agropecuária. De níveis médio e superior, respectivamente.

Concurso Receita

A Receita Federal pediu um concurso para preencher 3.360 vagas efetivas nos níveis médio e superior. Dessas vagas, 2.050 são para a área Tributária e Aduaneira e as outras 1.310 para a área Administrativa. As oportunidades são válidas para níveis médio e superior.

Concurso Tesouro Nacional

Foi encaminhado ao Ministério da Economia um pedido para preencher 120 vagas de nível superior para a carreira de auditor federal. A remuneração inicial da profissão é de R$ 19.655,06.

Concurso CGU

A Controladoria-Geral da União também já requisitou permissão para realizar uma seleção, porém o número de vagas ainda não foi divulgado. O órgão confirmou, porém, que pediu para preencher carreiras de níveis médio e superior. Para o sindicato, são necessárias 1.400 convocações.

Concurso Bacen

O Banco Central solicitou a autorização de 260 vagas, sendo 30 são para técnicos, 200 para analistas e 30 para procuradores, de níveis médio e superior para o Ministério da Economia. Ainda há previsão para a autorização.

