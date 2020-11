Mais Luz para a Amazônia: Energisa Acre fará 1.368 ligações em regiões remotas

A partir de 2021, moradores de localidades remotas no Acre terão acesso à energia elétrica gerada por fontes limpas e renováveis. A Energisa Acre, por meio do Programa Mais Luz para a Amazônia, vai realizar cerca de 1.368 ligações em dois anos, sendo 323 no ano que vem, e 1.045 em 2022. São áreas de difícil acesso e distantes das redes de distribuição convencionais, que terão luz elétrica por geração solar fotovoltaica. É energia de qualidade que vai levar bem-estar e dignidade para a vida dessas populações.

“O convênio com o Ministério de Minas e Energia já está assinado. Nosso compromisso é levar energia solar fotovoltaica para aquelas pessoas que estão em regiões distantes, com acesso restrito e que vivem em harmonia com a floresta. Dessa forma contribuiremos para a integração e a melhoria da qualidade de vida dos acreanos dessas comunidades”, afirma José Adriano Mendes Silva, diretor-presidente da Energisa Acre.

Criado pelo governo federal, o Programa Mais Luz para a Amazônia tem o objetivo de promover o acesso à energia elétrica, limpa e renovável, para a população brasileira localizada nas regiões remotas dos estados da Amazônia Legal.

A Distribuidora está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável das comunidades, que são, em sua maioria, ribeirinhas e indígenas. A chegada da eletricidade também vai diminuir a vulnerabilidade social e econômica dessas famílias, melhorando a qualidade de vida delas. “Em geral, são áreas que dependem de uma logística complexa, aonde se chega apenas de barco, sendo necessário considerar o período seco e o de chuvas, além da navegabilidade dos rios”, explica José Adriano.

O executivo acrescenta que a primeira etapa do projeto já está sendo realizada com avaliação de imagens de satélite com mapeamento georreferenciado, e com visitas nessas regiões para cadastramento, diagnóstico socioeconômico e modelagem das soluções que serão feitas por fornecedores especializados na tecnologia de energia fotovoltaica.

