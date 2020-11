Mais um servidor testa positivo para covid-19 e Detran suspende atendimento

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) comunicou a suspensão, nesta segunda-feira (9), dos atendimentos ao público na unidade do Detran Serviços de Veículos, na Avenida Nações Unidas, Estação experimental, em Rio Branco.

Mais uma vez, a suspensão ocorre pois um servidor testou positivo para a covid-19.

“Os nossos servidores farão contato telefônico com os clientes agendados para remarcar uma data posterior. A medida é uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde e visa conter a proliferação do novo coronavírus”, diz nota publicada nas redes sociais do órgão.

