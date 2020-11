Manifestantes ateiam fogo no Congresso da Guatemala

Um grupo de manifestantes ateou fogo no prédio do Congresso da Guatemala neste sábado (21), dia de protestos na capital do país contra o governo do presidente Alejandro Giammattei e contra as propostas de orçamento para o próximo ano.

Segundo a agência EFE, os manifestantes entraram no prédio do Congresso e invadiram escritórios — como é sábado, todos estavam vazios. Alguns deles, na maioria encapuzados, colocaram fogo nas salas. Houve confronto com forças de segurança. Não há informação sobre feridos.

Alvo dos manifestantes, o presidente Giammattei pediu o fim da violência. “Reitero o direito de se manifestar conforme a lei. Mas não podemos permitir que se vandalize a propriedade pública ou privada”, disse.

“Quando se comprovar a participação nesses delitos, todo o peso da lei cairá [a essas pessoas]”, escreveu Giammattei nas redes sociais.

Protesto pacífico no centro

Paralelamente, um protesto pacífico em outras partes do centro da Cidade da Guatemala transcorreu pacificamente e levou milhares de pessoas. Algumas delas levavam bandeiras do país, e muitas estavam usando máscaras como medida para conter o novo coronavírus.

Segundo o jornal “La Hora”, adultos e jovens participaram do protesto. Artistas e estudantes convocaram pessoas de todo o país para se posicionarem contra o governo de Giammattei em frente à sede do governo. A polícia fez a segurança do local, e, ali, não houve registro de violência.

Os manifestantes protestam contra o orçamento aprovado pelo Congresso — que é de maioria governista. A oposição a Giammattei alega que não teve acesso ao projeto, de acordo com a EFE. Para ativistas, a proposta não contempla a crise econômica e gerará ainda mais desigualdade no país.

O vice-presidente da Guatemala, Guillermo Castillo, pediu na sexta-feira que Giammattei renunciasse ao cargo para “oxigenar” o país. O presidente nega, e diz que a proposta visa a reduzir os gastos doo país e o déficit fiscal.

(Foto: Johan Ordonez/AFP)

