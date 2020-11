Maradona caiu e bateu cabeça uma semana antes de morrer

Diego Armando Maradona caiu em sua casa e bateu o lado direito da cabeça no último dia 19, uma quarta-feira

Sete dias depois, o ex-craque de 60 anos morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Esta é mais uma informação que consta no depoimento dos enfermeiros aos investigadores da morte de Diego.

A primeira a divulgar a novidade foi o canal de TV C5N, de Buenos Aires, neste domingo, e nas primeiras horas desta segunda (30) a coluna confirmou que sim, Ricardo (sobrenome não divulgado) e Dahiana Gisela Madrid, os dois profissionais que cuidaram de Diego em suas últimas 24 horas, reportaram isso em suas afirmações.

Questionado ontem (29) sobre a queda, Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona, disse que não sabia.

“Se houve algo, a autópsia vai revelar”, contou, em entrevista coletiva realizada em sua casa no bairro de Adrogué, na capital argentina.

A informação da queda é essencial para entender se houve ou não negligência no atendimento a Maradona, pois o Diez não deixou sua casa e não fez nenhum estudo para averiguar se o golpe teria causado novas lesões – o que causa perplexidade, pois ele havia operado o cérebro e a alta completava apenas uma semana no dia em que ele sofreu o tombo.

A batida de cabeça ocorreu no lado direito do crânio. A cirurgia de Maradona foi no esquerdo.

A C5N especulou que a queda foi causada por uma falta de firmeza nos joelhos debilitados de Maradona, o que o médico tampouco confirmou.

O médico entendeu que o melhor a fazer era recuar e não contrariar Maradona – ao contrário do depoimento dos enfermeiros, falando que a visita do dia 19 teria sido sua última, Leopoldo contou que esteve na casa de Diego também na sexta e no domingo para retirar os pontos e para conferir como estava o ex-craque.

