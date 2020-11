Mazinho Serafim é reeleito para mais um mandato em Sena Madureira

Emedebista derrotou nas urnas seu único adversário, o deputado Gerlen Diniz, do PP

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, do MDB, foi reeleito neste domingo (15) com 56,63% dos votos válidos. Ele derrotou nas urnas seu único adversário, o deputado estadual Gerlen Diniz (PP), que teve o apoio do governador Gladson Cameli.

O emedebista contou com 12.183 votos, contra 9.329 votos de seu opositor. Diniz obteve 43,37% dos votos válidos e retornará à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para os últimos dois anos de seu segundo mandato.

PUBLICIDADE

Mais informações em instantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários