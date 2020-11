Menina sofre descarga elétrica e morre após tocar em estrutura da decoração de Natal em praça

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27). Um inquérito já foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte.

Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas, responsável pela decoração, lamentou a morte e disse que “se coloca à disposição para ajudar no que for preciso”. Afirmou ainda que a montagem da estrutura é feita por “profissionais capacitados, que realizam esse trabalho há 10 anos” (leia a nota na íntegra ao final do texto).