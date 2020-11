Mesmo com recomendação do MPAC, Gol volta a cancelar voos em Cruzeiro do Sul

Mesmo com a recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC) de que a Gol Linhas Aéreas forneça voos aos clientes que tiveram passagens compradas com destino a Rio Branco, partindo de Cruzeiro do Sul, a empresa voltou a cancelar viagens no interior do Acre.

De acordo com informações, a companhia vem cancelando voos com a justificativa de mudança na malha aérea.

PUBLICIDADE

No acordo feito com o MPAC, em ação judicial publicada no último dia 16 de outubro, cancelamentos só podem acontecer desde que o cliente seja informado com 10 dias de antecedência e as alterações estão previstas desde que a aeronave não tenha, no mínimo, 50% de lotação.

Usuários reclamam de cancelamentos nos dias 2, 4 e 7 de novembro. Outros informam ainda que o voo previsto para o dia 15 deste mês também foi cancelado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários