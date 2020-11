Messi chega a 640 gols oficiais pelo Barcelona e encosta em Pelé por recorde

Os dois gols marcados por Lionel Messi na goleada do Barcelona por 5 a 2 sobre o Real Betis, na tarde deste sábado, deixaram o argentino cada vez mais perto de igualar um recorde de Pelé. Camisa 10, blaugrana está a apenas dois gols de igualar o Rei como o maior artilheiro de um único clube em jogos oficiais.

Pelé tem 642 tentos oficiais marcados pelo Santos, enquanto Messi chegou aos 640. O terceiro colocado no registro histórico é Gerd Muller, lenda da seleção alemã e do Bayern de Munique, clube pelo qual marcou 564 gols oficiais.

Na partida deste sábado, o argentino começou no banco, poupado pelo desgaste físico. No intervalo, foi acionado pelo técnico Ronald Koeman e mudou a partida: construiu a jogada do gol de Griezmann, aos cinco minutos, e marcou o seu, de pênalti, aos 16.

O argentino ainda marcou o seu primeiro gol com bola rolando na temporada, o penúltimo da partida, já aos 37, em chute forte cara a cara com o goleiro Bravo. [Capa: Josep Lago/ AFP]

