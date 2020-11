Militantes festejam ida de Bocalom ao segundo turno: “Uma festa de Davi contra Golias”

"Não deu certo no primeiro, mas vai dar no segundo", diz um dos apoiadores

Logo após a apuração dos votos que definiu Tião Bocalom (Progressistas) com 49.58% e Socorro Neri (PSB) com 22.68%, os militares do candidato Progressista se reuniram neste domingo (15), com fogos e bandeiras, em um comitê localizado no Parque da Maternidade para comemorar o resultado.

De acordo com organização do evento, estavam acompanhando a apuração cerca de 100 militantes e apoiadores que atuaram na campanha.

O militante político Duda Teixeira, disse que é uma honra ver Bocalom chegando no segundo turno. “Conheço ele há 22 anos e é uma satisfação ver ele no segundo turno. Não deu certo no primeiro, mas vai dar no segundo. Foi uma disputa de Davi contra Golias”, explicou.

