Mistérios da Serra do Divisor: Gleici Damasceno mostra fonte de água curadora

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Prestes a finalizar sua jornada mostrando a cultura acreana, a ex-BBB e atriz Gleici Damasceno lançou mais um capítulo de suas aventuras pelo Acre. Intitulado “O poço”, o sexto episódio traz histórias de águas curativas, mistérios e belezas da Serra Divisor.

PUBLICIDADE

Com inúmeras belezas naturais, cachoeiras, montanhas e trilhas, o Parque Nacional da Serra do Divisor, também conhecido como Serra do Moa, é um verdadeiro santuário ecológico no estado do Acre. A acreana mostra um pouco dessa beleza para seus seguidores nas suas redes sociais.

Na companhia do guia turístico Edmilson Calvante, a atriz mostra a primeira pousada aberta aos turistas da Serra, a ‘Pousada do Miro’, o famoso ‘Buraco da Central’ que possui mais ou menos seiscentos metros de profundidade e foi perfurado pelo Conselho Nacional do Petróleo em 1938.

Uma das famosas atrações do local são as águas da fonte rica em enxofre, considerada medicinal pelos ribeirinhos.

“A água é morninha né, tipo, não é quente, quente, quente, mas é morninha, e também tem uma força porque fica 24horas aqui descendo. Esse poço não é natural, foi a Petrobras quem fez, há um tempo eles vieram aqui pra tentar fechar o poço, mas a comunidade não quis, porque meio que virou um atrativo pra comunidade e pra quem visitar também.” [Sic]

Gleici promete mais emoções na Serra no penúltimo episódio da série. Confira o episódio na íntegra:

O Parque Nacional da Serra do Divisor

O Parque Nacional da Serra do Divisor é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza localizada no estado do Acre, na fronteira com o Peru, com território distribuído pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. A administração do parque está atualmente a cargo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

O parque forma, junto aos parques nacionais do Cabo Orange, Montanhas do Tumucumaque, do Monte Roraima e do Pico da Neblina, o conjunto de Parques Nacionais fronteiriços da Amazônia brasileira.

O parque está ameaçado por um projeto de lei da deputada Mara Rocha, que pretende rebaixá-lo à categoria de área de proteção ambiental.

Informações sobre o Parque Nacional da Serra do Divisor: Wikipédia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Serra_do_Divisor

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários