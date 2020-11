Monolito misterioso encontrado no deserto dos EUA desaparece

“Não investigamos crimes relacionados à propriedade privada, que dependem da delegacia local”, acrescentou.

O bloco de metal triangular, com mais de 3,5 metros de altura, foi descoberto em meados de novembro por autoridades locais que sobrevoavam a área em busca de espécies de carneiro selvagem.

Ao pousar para investigar, os membros da tripulação do Departamento de Segurança Pública de Utah encontraram o monolito de metal instalado no solo, mas “nenhuma indicação óbvia” de quem poderia tê-lo colocado lá.

Investigação paralela

A notícia da descoberta rapidamente viralizou na internet, e muitos notaram a semelhança do objeto com os estranhos monolitos alienígenas que desencadearam enormes avanços no progresso humano no famoso filme de ficção científica de Stanley Kubrick de 1968 “2001: Uma Odisseia no Espaço”.

Embora as autoridades se recusassem a revelar a localização do objeto por medo de que curiosos se aproximassem do local, uma corrida pela Internet foi lançada logo para encontrar sua localização, com a ajuda das formações geológicas da região. Alguns alegaram ter conseguido localizar o objeto.