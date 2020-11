Mulher afoga e mata bebê de um mês que “atrapalhava relação” com o namorado

Presa em flagrante, ela se irritou por não poder passar a noite com o pai da criança; acusada tentou fugir do local, mas foi contida por parentes da vítima

Um caso de ciúme ocorrido na madrugada do último sábado (28) acabou em tragédia no distrito de Posto da Mata, localizado na zona rural de Nova Viçosa (BA). Após receber a recusa de um convite para uma “noite romântica”, uma mulher de 41 anos afogou e matou o filho recém-nascido do namorado.

Segundo informações do jornal Correio, a acusada estava na casa da família do namorado participando de uma confraternização enquanto o bebê dormia em um sofá dentro da residência. Ao sugerir que ambos passassem a noite juntos, e ouvir a recusa do namorado por conta do recém-nascido , a mulher entrou no imóvel, pegou o bebê e o afogou em um reservatório de água. PUBLICIDADE Ao retornar para a festa, os parentes da criança desconfiaram da atitude e notaram que ele havia desaparecido do sofá. Neste momento, a mãe do bebê chegou ao local e, ao procurar em todos os cômodos, encontrou o corpo. Ainda de acordo com a publicação, uma ambulância do SAMU foi chamada ao local, mas constatou que o menino já estava morto. Neste momento, a acusada tentou fugir, mas foi contida pelos presentes até a chegada da polícia. Autuada em flagrante, a mulher foi encaminhada para uma delegacia da região e agora responderá por homicídio doloso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários