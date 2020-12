Musa do Amazonas relembra ensaio nu para revista masculina e fala sobre o machismo

Fotos: Marcelo Alcântara / Perfil II Comunicação

A musa do Amazonas, Léia Lee relembrou em uma rede social o ensaio nu que fez para a revista Spicy Fire em 2019, e falou sobre o assédio quando a revista foi lançada. Ainda hoje, um ano depois de ter posado nua, a loira se diz ‘constrangida’ com as mensagens que recebe em suas redes sociais tanto de homens quanto de mulheres.“Infelizmente as pessoas não respeitam uma mulher que é convidada para posar nua e aceita a proposta. Eu não matei, não roubei, não usei o corpo de ninguém, A imagem é minha, bem como a vida, e eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quiser, e as pessoas precisam respeitar isso. O fato de fazer um trabalho nu não quer dizer que estou disponível para sexo. Recebo mensagens tão constrangedoras que, tenho até medo de abrir quando tem alguém perto de mim. E, acreditem ou não, tem mulher que é tão ou mais machista que o homem. É feio, uma mulher agredir a outra! É feio, um homem não respeitar a escolha de uma mulher bem resolvida que está apenas fazendo o seu trabalho”, revela.