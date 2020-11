Na bandeira laranja, Cruzeiro do Sul fecha igrejas e academias nesta quinta

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, se prepara para fechar novamente igrejas, bares, restaurantes, academias, espaços culturais, entre outras atividades e serviços. Isso porque a regional de saúde do Juruá/Tarauacá-Envira, onde a cidade está localizada, regrediu, no final da semana passada, da bandeira amarela para a laranja.

Isso aconteceu após piora de alguns indicadores nos 14 dias analisados, entre eles o número de internações por síndrome respiratória aguda grave, ocupações de leitos clínicos e óbitos. Além disso, são analisados índice de isolamento social, notificações por síndrome gripal e novos casos de covid-19.

A secretária de Saúde Cruzeiro do Sul, Janaína Negreiros, informou nesta terça-feira (17) aos representantes dos segmentos impactados a necessidade de cumprimento do decreto.

A “nova” classificação do nível de risco valerá por 14 dias também para Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Feijó, Tarauacá e Rodrigues Alves.

