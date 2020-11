Na Eleição, frota de ônibus em Rio Branco funcionará como em dias úteis

A frota de ônibus em Rio Branco neste domingo (15), data em que mais de 250 mil irão às urnas, vai funcionar como em dias úteis, informou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

A medida tem como objetivo garantir a normalidade do fluxo dos usuários do transporte coletivo aos locais de votação, bem como o retorno para suas residências. O Terminal Urbano, no Centro, e os terminais de integração espalhados pela cidade também funcionarão normalmente.

Os espaços de votação abrem às 7h da manhã. A recomendação é que pessoas de grupo de risco votem até às 10h por questões de segurança sanitária por conta da pandemia de coronavírus.

