Não é fake: Provamos que irmão de Wherles e Mara Rocha está na lista do Auxílio Emergencial

Candidato a vereador Pang Rocha tem R$ 3,4 milhões em patrimônio e não precisa do benefício

O ContilNet não mentiu ao noticiar, nesta sexta-feira (6), que o irmão do vice-governador do Acre Major Rocha (PSL) e da deputada federal Mara Rocha (PSDB), o candidato a vereador em Rio Branco Pang Rocha, foi beneficiado pelo Auxílio Emergencial.

Entenda: Declarando patrimônio de R$ 3 milhões, irmão de Major Rocha recebeu auxílio emergencial

PUBLICIDADE

Uma lista do Tribunal de Contas da União (TCU) com candidatos cuja renda é incompatível com o auxílio, divulgada na sexta, é clara ao mostrar Weverton Fernandes da Rocha, nome de batismo de Pang – não a toa semelhante ao de seus irmãos, Wherles Fernandes da Rocha e Cylmara Fernandes da Rocha.

O Auxílio Emergencial foi criado pelo Congresso e aprovado pelo governo federal para garantir a sobrevivência de famílias carentes e trabalhadores informais durante a pandemia de coronavírus, que já matou 700 no Acre.

Pang não precisa do valor. Ele é fazendeiro e, ao registrar sua candidatura a vereador pelo PSDB, declarou patrimônio de R$ 3,4 milhões. O tucano solicitou auxílio de R$ 600 no aplicativo da Caixa por meio de seu CPF (*.970.122-**) e depois teve o benefício bloqueado após notificação do TCU. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o assunto.

Wherles e Mara, ao invés de honrarem seus mandatos concedidos pelo povo do Acre e condenarem a tentativa do irmão de subtrair dinheiro público sem necessidade, preferiram passar a mão na cabeça de Pang e agora ameaçam o ContilNet por ter veiculado a informação.

Em vídeo gravado para as redes sociais, a dupla se limita a atacar a imprensa, chamando a notícia de fake, e em nenhum momento contesta a lista do TCU e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), órgão que sustenta seus mandatos.

O ContilNet recomenda ao vice-governador e à deputada federal que consultem a tabela e enviem suas contestações aos autores do documento, deixando a imprensa livre para exercer uma de suas mais nobres funções, que é fiscalizar e garantir ao cidadão o livre acesso às informações de interesse público.

Confira a lista em que Pang Rocha aparece:



VEJA A LISTA COMPLETA CLICANDO AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários