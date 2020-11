“Não há uma opção que nos passe confiança”, diz Jorge Viana sobre candidatos no segundo turno

O ex-senador Jorge Viana (PT), que também já foi governador do Acre e prefeito de Rio Branco, fez um post neste domingo (29), onde afirma que, neste segundo turno, não há “uma opção que nos passe confiança”, referindo-se aos dois candidatos que disputam a Prefeitura da Capital, Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (Progressistas).

Esquecendo-se que Socorro Neri é a vice de Marcus Alexandre e só assumiu a prefeitura para que o candidato do PT disputasse o governo do Estado, em 2018, Jorge cita, cronologicamente, a passagem do PT na disputa pela Prefeitura a partir de 1992, quando ele foi eleito para prefeito, passando por Marcus Afonso, Angelim e Marcus Alexandre, candidato que disputou as eleições para governador do Acre em 2018, quando perdeu para Gladson Cameli.

“Foram 8 disputas: 5 vitórias e 3 derrotas, já contando essa que ficamos de fora do segundo turno”, numerou o ex-senador. “O desafio é reconstruirmos, juntos, a boa política que engrandeça o Acre e cuide das pessoas. Que Deus abençoe nossa Rio Branco”, finalizou.

