‘Não quero tirar nada do que é dos meus filhos’, diz viúva de Gugu

Após um ano da morte do apresentador Gugu Liberato, o patrimônio deixado por ele ainda é motivo de disputa na Justiça do Brasil.

No Fantástico (TV Globo) deste domingo (22), a mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam Di Matteo, falou pela primeira vez sobre o assunto, em entrevista exclusiva à repórter Ana Carolina Raimundi.

Rose, que mora com os três filhos que teve com Gugu na Flórida, Estados Unidos – João, Marina e Sofia –, tenta na Justiça o reconhecimento de uma união estável, o que mudaria radicalmente a distribuição da herança, avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. A entrevista foi concedida em São Paulo na casa do advogado dela, Nelson Wilians.

Logo depois do enterro do apresentador, em São Paulo, toda a família se reuniu para a leitura do testamento, em que 75% dos bens foi deixado para os três filhos e o restante para os cinco sobrinhos. Rose Miriam não é citada no documento.

“Eu não fui contemplada no testamento, mas quero ser amparada”, disse ela na entrevista. “Não quero ficar à deriva.” Caso seja provada a sua união estável com Gugu, Rose passará a ter direito a metade dos bens deixados pelo apresentador.

Questionada pela repórter sobre a razão de ela não ter sido contemplada pelo testamento, Rose suspeita de um atrito conjugal ocorrido em 2011.

“Tivemos um atrito de casal, coisa assim, entre eu e ele. Como infelizmente acontece com outros casais também. É natural. Durou alguns meses, mas pouquíssimo tempo, por volta de uns três meses, talvez. E ele fez esse testamento exatamente nessa época.”

Mas, segundo Rose, passados esses meses brigados, eles reataram, e fizeram uma viagem de navio logo após a reconciliação. “Acho que depois o Gugu até esqueceu que fez esse testamento”, comentou.

A família Liberato e os três filhos de Gugu e Rose querem que a divisão de bens seja feita como consta no testamento.

“Eu não estou em guerra com os meus filhos, não estou em guerra com ninguém. Nós não estamos em oposição. Meus filhos me amam, eu amo meus filhos, desejo o melhor para eles, mas eu tenho os meus desejos também”, desabafou.

E continuou: “Eu tenho minha posição como mãe, como companheira que fui em todos esses 20 anos da vida em que nós estivemos como família. (…) Fiquei muito mal com todo esse contexto judicial. Eu não estava suportando a barra lá em casa, ao ponto de os meus filhos dizerem coisas que nenhuma mãe quer ouvir, mas não é culpa deles, não é culpa de ninguém. Tudo será preservado, tudo será dos meus filhos. Eu quero ter um respaldo, não quero viver às custas de ninguém, sabe?”

Apesar do embate judicial, Rose Miriam conta que nos últimos meses a relação com os filhos melhorou, e a casa está em harmonia.

No entanto, ela não possui mais contato com ninguém da família Liberato: “Eu posso não ver a Dona Maria [mãe de Gugu], mas ela está aqui no meu coração. Eu acho que a família do Gugu não sente ódio de mim. Acho que eles estão, assim, sentidos.”

Sobre o chef de cozinha Thiago Salvático, que apareceu na história este ano também tentando provar que teve uma união estável com Gugu, com quem, segundo ele, teria se relacionado durante oito anos, Rose disse não ter conhecimento de que o apresentador mantivesse uma vida dupla. Garantiu, porém, que ela e Gugu tinham, sim, uma vida conjugal.

Salvático também chegou a entrar na Justiça, mas pouco tempo depois o chef desistiu de brigar pela herança de Gugu.

“Eu nunca soube do Thiago, devia ser um amigo dele”, afirmou Rose. “Eu me considerava mulher do Gugu, nós tínhamos uma vida íntima que só eu e ele sabíamos, entre quatro paredes. Se o Gugu tinha algum relacionamento fora, essa era a vida dele. Não cabe a nós questionarmos a vida íntima das pessoas. Não me senti traída. O que importa é o que ele era para mim e os meus filhos. Ele era o meu companheiro.”

