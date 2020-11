Neri agradece votos e diz que inicia transição nesta segunda: “Lutamos o bom combate”

A prefeita Socorro Neri (PSB), derrotada no segundo turno da Eleição Municipal ocorrida em Rio Branco neste domingo (29), se pronunciou por meio de uma nota divulgada nesta noite.

Ela diz estar com a consciência tranquila: “Lutamos o bom combate, com coragem e honra! Fizemos uma campanha limpa e propositiva”, afirma em seu texto.

A atual prefeita agradeceu aos 61.702 votos que recebeu, à população acreana, à sua família, ao governador Gladson Cameli, ao candidato a vice Eduardo Ribeiro, ao PSB, aos e aos partidos da coligação e por fim, à sua militância.

Socorro Neri disse que já nesta segunda-feira dará inicio ao processo de transição do mandato: “a ser feita da maneira mais republicana e transparente possível, como foi toda a minha administração”, pontuou.

Confira a nota na íntegra:

Estou com a consciência tranquila. Lutamos o bom combate, com coragem e honra!

Fizemos uma campanha limpa e propositiva.

Defendemos uma gestão séria, planejada e a serviço do bem comum .

Quero agradecer os 61.702 votos dos eleitores de Rio Branco que confiaram nas propostas que apresentamos.

Agradecer aos meus familiares, meus alicerces de vida, ao apoio do governador e amigo Gladson Cameli que muito me honrou, ao meu leal companheiro de chapa Eduardo Ribeiro, ao meu partido, o PSB, aos partidos da coligação que se mantiveram fiéis ao nosso projeto, a militância sempre aguerrida, aos servidores da prefeitura de Rio Branco.

E a toda a população da nossa cidade, que sempre nos recebeu com muito carinho e reconhecimento.

Desejo sucesso ao prefeito eleito. E já nesta segunda feira darei início aos preparativos para a transição, a ser feita da maneira mais republicana e transparente possível, como foi toda a minha administração.

Este é o momento de expressar minha gratidão a toda a população e desejar o melhor para esta cidade que tanto amo.

