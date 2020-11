Neri alfineta Zen em debate: “Não conseguem reunir 30 pessoas em uma kombi”

No debate promovido pela TV Gazeta neste sábado (7), em Rio Branco, a prefeita Socorro Neri (PSB) rebateu o candidato Daniel Zen (PT) sobre as aglomerações em eventos de campanha na capital.

As alfinetadas se deram após o petista ter dito que a equipe de campanha de Neri não cumpre as medidas preventivas no combate ao novo coronavírus. Segundo ela, as pessoas não querem participar de evento petistas.

PUBLICIDADE

“Parece mais dor de cotovelo do candidato, que está reclamando porque não consegue reunir mais do que 30 pessoas em uma kombi para lhe acompanhar e lhe ouvir”, declarou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários