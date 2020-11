No AC, candidatos a prefeito e vice estão entre 64 cadastrados no Auxílio Emergencial

Cinquenta e cinco deles foram bloqueados pela Caixa após pedido do Tribunal de Contas

Mais de 60 candidatos no Acre aparecem na lista do Tribunal de Contas da União (TCU) como cadastrados no Auxílio Emergencial, entre eles os pleiteantes a prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro (PDT), e a vice-prefeita de Assis Brasil, Miriam Ribeiro da Silva (PCdoB).

Candidatos a vereadores de Acrelândia, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri completam a lista.

Dos 64 nomes, 55 foram tiveram o benefício bloqueado pela Caixa Econômica após pedido do TCU, entre eles o CPF da candidata a vice-prefeita de Assis Brasil. Os demais perderam o auxílio antes, como o CPF do candidato a prefeito do Jordão.

A lista não informa se houve algum tipo de fraude na solicitação do benefício dessas pessoas.

