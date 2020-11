No AC, mãe se separa ao descobrir que esposo estuprava a filha e ele tenta matá-las

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da 10ª Promotoria de Justiça Criminal, obteve a condenação de José Elisaldo Rodrigues Martins, pelos crimes de estupro e tentativa de feminicídio. O promotor de Justiça Carlos Pescador atuou no júri.

Segundo a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Leandro Portela Steffen, a tentativa de feminicídio ocorreu em maio de 2015. Na data do crime, uma das vítimas havia se separado do réu após descobrir que este estuprava sua filha desde 2012, quando ela tinha 12 anos.

Inconformado com a separação e com ciúmes da ex-esposa, o réu tentou matá-la a golpes de faca e foi impedido por intervenção da ex-enteada, que também foi alvo de tentativa de feminicídio. As vítimas foram socorridas pelo SAMU.

Os jurados reconheceram que o acusado praticou os crimes de tentativa de feminicídio qualificado e estupro. Diante disso, José Elisaldo Rodrigues Martins foi condenado a uma pena de 36 anos de reclusão.

