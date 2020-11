No Acre, campanhas entram na reta final faltando uma semana para a eleição

Começou a contagem regressiva para as Eleições Municipais 2020, que acontece no próximo domingo, 15 de novembro. No Acre, 90 candidatos a prefeitos e 2,8 mil pleiteantes a uma vaga nas câmaras chegam à reta final para conquistar a confiança de mais de meio milhão de eleitores.

Eles terão até a quinta-feira (12) para divulgar suas propostas no rádio, na televisão, em comícios, reuniões públicas, debates e sonorização fixa. Carros de som poderão circular até a véspera do pleito, no sábado (14), assim como carreatas e passeatas.

Rio Branco é a capital com o maior número de candidatos majoritários e proporcionais. Sete nomes disputam o comando da cidade. São eles a atual prefeita Socorro Neri (PSB), o ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) Minoru Kinpara (PSDB), o ex-prefeito de Acrelândia Tião Bocalom (PP), os deputados estaduais Daniel Zen (PT) e Roberto Duarte (MDB), o ex-deputado Jamyl Asfury (PSC) e o empresário Jarbas Soster (Avante).

Nos últimos dias de campanha, eles devem intensificar suas agendas corpo a corpo, gravar os últimos materiais eleitorais para o rádio, TV e internet e participar de pelo menos dois debates promovido por emissora de TV e sociedade civil organizada.

Todas as pesquisas de intenção de voto divulgadas até o momento na capital apontam possibilidade de segundo turno nas eleições, que aconteceria no dia 29, domingo.

Já para vereador são 512 candidaturas por 27 partidos somente em Rio Branco. Dos 17 parlamentares que compõem a atual legislatura, apenas dois optaram por não seguir com a atividade parlamentar: Jakson Ramos (PT) e José Carlos Juruna (Avante).

Disputam a reeleição Eduardo Farias (PCdoB), Artêmio Costa (PL), Railson Correia (Podemos), Lene Petecão (PSD), Rodrigo Forneck (PT), Emerson Jarude (MDB), João Marcos Luz (MDB), N. Lima (PP), Dankar (Pros), Antonio Morais (PSB), Elzinha Mendonça (PSB), Celio Gadelha (MDB), Clezio Moreira (PSB), Anderson Sandro (PSD) e Raimundo Neném (PSB).

A maior cidade do Acre é a que possui mais eleitores, com 256 mil, quase metade do total. A partir de terça (10), nenhum deles poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou após sentença condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto.

Acre

No Acre, 10 dos 22 prefeitos buscam reeleição. Eles representam 10% do total de pleiteantes majoritários que registraram candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).

Além da Socorro Neri em Rio Branco, busca um segundo mandato consecutivo Zum (PSDB), de Assis Brasil; Fernanda Hassem (PT), de Brasileia; Gedeon Barros (PSDB), de Plácido de Castro; Bené Damasceno (PP), de Porto Acre; Assis Moura (PP), de Santa Rosa do Purus; Jailson Amorim (PROS), de Rodrigues Alves; André Maia (MDB), de Senador Guiomard; Mazinho Serafim (MDB), de Sena Madureira; e Bira Vasconcelos (PT), de Xapuri.

Tarauacá é a segunda cidade com o maior número de candidatos a prefeito, com seis. Senador Guiomard, Santa Rosa do Purus, Rodrigues Alves, Assis Brasil, Bujari, Jordão e Porto Acre possuem cinco, cada. Quatro disputam em Acrelândia, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro e Xapuri. Brasileia, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo têm três candidaturas, e Sena Madureira, Manoel Urbano e Porto Walter, apenas duas.

