No Acre, coronavírus contamina mais mulheres, porém mata mais homens

54% dos casos foram no sexo feminino e 60% dos óbitos aconteceu no masculino

No Acre, as mulheres são as mais atingidas pela pandemia de coronavírus em número de casos. Do total de contaminações oficiais, 54% se deu entre o sexo feminino, com quase 19 mil infecções.

No entanto, o quadro muda quando são analisados os dados de óbitos, com os homens liderando as notificações, com 60%. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Em todo o estado já são quase 35 mil casos confirmados, com 714 mortes. Mais de 30 mil já foram curados da doença.

