No Juruá, Deracre inicia construção do posto de fiscalização na rodovia AC-405

O governo do Acre reassumirá os procedimentos de fiscalização na rodovia AC-405, que liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima e é ponto de acesso ao aeroporto internacional da região.

Há algum tempo o posto rodoviário da rodovia estava desativado. Por determinação do governador Gladson Cameli, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) está construindo uma nova estrutura predial que servirá como posto de fiscalização das forças de segurança e trânsito na região.

A obra tem previsão para ser inaugurada no próximo dia 15 de dezembro, quando Gladson irá entregar à sociedade cruzeirense um pacote de obras na segunda maior cidade do estado.

O diretor do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, destacou o esforço do governador em reativar esse ponto de fiscalização na região do Juruá: “Vistoriamos o local e verificamos que seria necessário demolir e construir um novo posto. No dia 15 a obra será entregue à sociedade cruzeirense e será mais uma ferramenta do governo no combate à criminalidade e na fiscalização de nossas estradas”.

Mesmo com a iminência da chegada do inverno amazônico, o Deracre de Cruzeiro do Sul continua com as ações de recuperação de ramais, até quando for possível, para realizar o escoamento da produção agrícola.

