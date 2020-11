Noite do hambúrguer: casa de apoio para meninas vítimas de violência lança campanha solidária

Coluna parabeniza a futura nutricionista Luiza Dantas Tinôco, que completou anos no dia 12. Em clima intimista ao lado dos pais José e Vera, do irmão Iago e do love Rafael Augusto apagou as velinhas.

OUVIDORIA DA MULHER

Uma notícia muito boa! Em breve o MPAC terá ouvidoria especializada no atendimento de demandas de violência doméstica, ampliando, dessa forma, a rede de apoio às vítimas.

*A implantação se dará em regime de cooperação com o CNMP e demais unidades do MP brasileiro e, é fruto do incansável trabalho da procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane Araújo e do ouvidor-nacional , Oswaldo D’Albuquerque Lima N de e, é fruto do trabalho.

FOTO FLORATA

O Boticário ganha primeira versão Eau de Parfum de Floratta.

As fãs de Floratta serão surpreendidas com o lançamento do primeiro Eau de Parfum da marca, o Floratta Fleur Suprême. A maior marca de Perfumaria Feminina do Boticário e do Brasil cresce com a chegada desse lançamento que por ser um Eau de Parfum, apresenta maior concentração de matéria-prima e essência.

FOTO MAKE

#O lançamento traz uma das mais sofisticadas flores da perfumaria, a Ylang Ylang, conhecida também como a Flor do Amor. O resultado é uma fragrância marcante e de alta fixação, ideal para viver e se entregar a um amor arrebatador, sentindo essa sensação à flor da pele.

E, ainda falando em O Boticário

#É make ou skincare? O que muitos não sabem é que com os produtos certos, você alia e pode aproveitar benefícios de skincare já na make. É o que acontece com a Base Hyaluronic de Make B., que, além de oferecer proteção, deixa a pele do rosto mais liso e uniforme imediatamente. A linha ainda conta com o Batom Stick Preenchedor, disponível em 7 cores, sendo duas recém lançadas, e ainda a versão incolor, para manter os lábios preenchidos e hidratados sempre.

NATAL DA ESPERANÇA

O Via Verde Shopping inicia programação de Natal, reforçando a data com os votos de esperança e solidariedade e escolheu o tema “Natal da Esperança”, mostrando aos clientes que ainda há sonho, magia e renovação.

#A ideia do tema é levar esperança e solidariedade para instituições de caridade que desempenham um papel social de imensa importância no estado. Na decoração de Natal haverá um espaço para o cliente depositar suas doações e pelas redes sociais do Via Verde Shopping conhecer de perto cada uma delas.

#A parceria foi firmada com as instituições: Olhar Diferente, Instituto Peteleco – Amor e Solidariedade, Projeto Amigos Solidários, Sociedade Amor a Quatro Patas, Ong. Resgate Animal e Associação Patinha Carente.

#A decoração estará disponível para visitação a partir do dia 21 de novembro. Já as fotos com o Papai Noel começam dia 3 de dezembro, respeitando todos os protocolos sanitários. Para quem registrar o momento com o bom velhinho, a Bauducco preparou um brinde super especial.

BLACK FRIDAY VIA VERDE SHOPPING

Considerando o atual cenário em que vivemos e primando pela segurança e bem-estar de todos, o Via Verde Shopping adotou os serviços de delivery e drive thru durante o black Friday, assim evitando que não aconteça aglomerações e para que todos os clientes aproveitem os descontos.

#No site do shopping o cliente poderá encontrar produtos e os contatos das lojas que deseja efetuar as compras sem sair de casa.

#Nessa sexta, 20 e na próxima, 27, o cliente terá o “Sextou de Ofertas”, uma maneira online para garantir o melhor preço, aproveitando as promoções com responsabilidade e segurança com os serviços de Delivery e Drive Thru. Bom demaissssss!

Em contagem regressiva para a chegada de sua Anna Luísa, click da linda Jayne Lima Leite, sob as lente de Kerol Costa Fotografias.

VAMOS AJUDAR O LAR ESTER

Participando da noite do hambúrguer que acontece nessa sexta, 20, você estará ajudando a Casa Lar Ester a pagar o aluguel de um lar que abriga pessoas que precisam muiiito de nossa ajuda. Faça já sua reserva pelo n. 99947-9260. Voce pode também estar fazendo sua doação na AG 2358-2/ CC 15682-5 – BANCO DO BRASIL CNPJ: 04.118.803/0001-04. Seja solidário!

