Nova loja Closet Tropical inaugura com coquetel especial em Rio Branco; veja os cliques

A nova Loja CLoset Tropical abriu as portas neste final de semana, e os convivas conferiram os detalhes e o requinte do novo espaço. Para recepcionar seus convidados, a empresária Sandra Pinheiro, preparou um coquetel recheado com espumante e quitutes variados, feitos por Elywanda Marreiro do Ateliê dos Pesticos.

A animação ficou por conta do cantor Franklin Pinheiro com repertório animado e recheado de participações. O governador do Acre, Gladson Cameli, a primeira-dama Ana Paula Cameli, as jornalistas Mirla Miranda, Wania Pinheiro, Silvânia Pinheiro, as digitais influencer’s Mac Gugel, Emily Aguiar foram alguns dos convidados que fizeram questão de prestigiar a nova loja.

A loja com peças exclusivas é a realização de um sonho Sandra Pinheiro. Momento de oração e depoimentos de amigos seletos e familiares marcou com emoção a noite.

A loja Closet Tropical fica localizada na rua Santa Inês, nº 1036, na galeria do Posto Tropical, próxima ao Espaço Galves. Siga a Closet no instagram para conferir as novidades: @closettropical.

Confira os cliques de Lenno Azevedo que registrou tudo que rolou na noite com exclusividade para esse colunista.

