Nova pesquisa mostra Bocalom com 27%, Socorro Neri 23% e Minoru Kinpara 20%

Foi divulgada na tarde desta sexta-feira (13) uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time que mostra que o candidato Tião Bocalom (Progressistas) aparece na liderança, com 27%, seguido pela candidata à reeleição Socorro Neri (PSB), com 23% na votação estimulada.

Em seguida, vem Minoru Kinpara (PSDB) com 20%. Roberto Duarte (MDB) aparece com 10% e Daniel Zen (PT), com 4%. Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (Avante) registraram, ambos, 1%. Branco e nulo tiveram 6% e não souberam ou não responderam marcou 8%.

No cenário espontâneo, Bocalom também aparece com 23%, seguido por Socorro, com 18%, e Minoru, com 16%. Roberto Duarte registrou 6% e Daniel Zen apenas 2%.

Outros registraram 1%. Branco e nulo tiveram 12% e não souberam ou não responderam marcou 22%

Considerando a margem de erro, de 3 pontos para mais ou para menos, Bocalom e Socorro Neri estão tecnicamente empatados em ambos os cenários, assim como Neri e Minoru.

A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) com o número AC 09243/2020 e ouviu 850 pessoas entre os dias 10 e 12 de novembro.

