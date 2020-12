Novo ‘monolito misterioso’ aparece e desaparece de montanha da Romênia

Um misterioso monolito de metal parecido com um que recentemente desapareceu do deserto de Utah, nos Estados Unidos, foi descoberto, desta vez na Europa. Mas ele também sumiu logo em seguida, de acordo com uma rádio local, que publicou vídeos de antes e depois do desaparecimento.

O objeto apareceu na colina Batca Doamnei, na cidade de Piatra Neamt, no condado de Neamt, no nordeste da Romênia, em 26 de novembro. Nesta segunda-feira (30), no entanto, o monolito já não estava mais lá, de acordo com imagens divulgadas pela rádio local Jurnal FM.

As autoridades disseram que o dono da propriedade onde ele está ainda é desconhecido, mas quem erigiu o monumento deveria ter pedido permissão ao Ministério da Cultura do país.

A estrutura metálica foi encontrada a poucos metros do monumento histórico mais antigo da cidade – a conhecida fortaleza dácia de Petrodava, segundo informa o tabloide inglês “Mirror”.

A estrutura triangular brilhante tem uma altura de cerca de quatro metros e um lado estava voltado para o Monte Ceahlau, conhecido localmente como a “Montanha Sagrada”.

Utah

No último fim de semana surgiu a notícia de que o monolito recentemente descoberto no deserto no oeste dos Estados Unidos desapareceu, segundo autoridades locais.

A agência responsável por gerir terras públicas no estado de Utah disse que recebeu um “testemunho confiável” de que alguém havia removido o objeto na noite de sexta-feira (27). “O departamento não removeu a estrutura, que é considerada propriedade privada”, disse em nota.

“Não investigamos crimes relacionados à propriedade privada, que dependem da delegacia local”, acrescentou.

