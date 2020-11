Novos filmes entram em cartaz no cinema; veja programação

A animação Trolls 2 entra em cartaz trazendo uma nova aventura. O filme transporta a rainha Poppy e Tronco para um lugar muito além do que conhecem, descobrindo que existem diversas outras tribos de Trolls em seu mundo com diferentes estilos musicais. Porém a rainha Barb junto com seu pai rei Metal, desejam destruir todos os outros estilos deixando apenas o hard rock para reinar. Então Poppy, Tronco e seus amigos decididos a não deixar que os planos de Barb se concretizem, partem em uma grande jornada visitando diversos lugares em busca de Trolls que queiram se juntar a missão.

Para os fãs do filme sul-coreano Invasão Zumbi, a espera acabou. Entra hoje em cartaz a sequência Invasão Zumbi 2: Península. A continuação se passa na península coreana devastada após o surto de zumbis que atingiu os passageiros de um trem-bala com destino a Busan há quatro anos. Com isso, um ex soldado que conseguiu fugir do país é destinado a missão de retornar e além da destruição acaba encontrando alguns sobreviventes.

Ainda em cartaz você encontra “Convenção das Bruxas”, “Destruição Final: O Último Refúgio”, “Enquanto Estivermos Juntos” e “O 3° Andar – Terror na Rua Malasaña”.

Confira a programação de cinema desta semana:

PROGRAMAÇÃO DE 26/11 A 02/12/2020

SALA 01 – (2D) – TROLLS 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 90 MIN – verificar classificação

SÁB DOM: 14:30

___________________________________

SALA 01 – (2D) – ENQUANTO ESTIVERMOS JUNTOS

DUBLADO – ROMANCE – 118 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16:30

____________________________________

SALA 01 – (2D) – TROLLS 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 90 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19:00

____________________________________

SALA 01 – (2D) – O TERCEIRO ANDAR – DUBLADO

TERROR – 106 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21:00

____________________________________

SALA 02 – (2D) – TROLLS 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 90 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16:30

____________________________________

SALA 02 – (2D) – DESTRUIÇÃO FINAL – DUBLADO

FICÇÃO – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 18:30 – 21:00

____________________________________

SALA 03 – (2D) – INVASÃO ZUMBI 2 – DUBLADO

TERROR – 116 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15:30 – 18:15 – 20:45

____________________________________

SALA 04 – (2D) – TROLLS 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 90 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15:30

____________________________________

SALA 04 – (2D) – CONVENÇÃO DAS BRUXAS – DUBLADO

FANTASIA – 106 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17:30 – 20:00

