Oficial! iPhone 12 tem preço divulgado no Brasil e chega a R$ 14 mil

A Apple confirmou os valores dos quatro modelos da sua nova linha de smartphones no país

A Apple confirmou, nesta sexta-feira (6), quais são os preços dos novos iPhone 12 no Brasil. Os smartphones, que terão vendas iniciadas em 20 de novembro por aqui, custam de R$ 7 mil até R$ 14 mil, dependendo do modelo.

Os preços já vinham sendo cogitados há algumas semanas. A nova geração do iPhone conta com quatro versões: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Eles possuem armazenamento interno de 64 GB até 512 GB e são compatíveis com 5G, um dos grandes atrativos. Estes são os valores sugeridos pela Apple:

iPhone 12 Mini

64 GB – R$6.999

128 GB – R$7.499

256 GB – R$8.499

iPhone 12

64 GB – R$7.999

128 GB – R$8.499

256 GB – R$9.499

iPhone 12 Pro

128 GB – R$9.999

256 GB – R$10.999

512 GB – R$12.999

iPhone 12 Pro Max

128 GB – R$10.999

256 GB – R$11.999

512 GB – R$13.999

Vale considerar que a nova geração não traz mais acessórios como o adaptador de energia ( carregador ) e fones de ouvido na caixa. Na quinta-feira (5), a empresa r eduziu o preço do carregador com 20 watts de potência de R$ 219 para R$ 199. Contudo, os smartphones da Apple ainda terão na caixa um cabo USB-C para Lightning, que separadamente custa R$ 149 (1m) ou R$ 299 (2m).

As principais novidades

Uma das mudanças mais perceptíveis foi no visual dos celulares. Deixando de lado os cantos arredondados, a Apple agora adota uma estrutura mais reta. O design, inclusive, lembra as versões anteriores iPhone 4 e iPhone 5, por exemplo.

Na nova geração, todos os quatro celulares passam a contar com tecnologia OLED na tela. A Apple também incluiu uma camada de proteção chamada Ceramic Shield , que deve garantir mais resistência contra quedas. As telas, de acordo com cada modelo, têm os seguintes tamanhos:

iPhone 12 : 6,1″ (2532 x 1170p)

iPhone 12 Mini : 5,4″ (2340 x 1080p)

iPhone 12 Pro : 6,1″ (2532 x 1170p)

iPhone 12 Pro Max : 6,7″ (2778 x 1284p)

A Apple também manteve uma configuração com pelo menos duas câmeras em cada modelo: uma principal e outra de ângulo super aberto. Já nas versões Pro, além do sensor telefoto, os celulares agora trazem um scanner LiDAR . Ele é responsável por detectar e medir a distância do celular para objetos ao emitir ondas de luz infravermelha.

Entre as aplicações do scanner, a Apple destaca o uso de realidade aumentada (AR) e para fotografias. Nos modelos Pro, é possível fazer fotos com o modo retrato em cenários noturnos, por exemplo.

O novo chip A14 Bionic também é um destaque dos novos celulares. Construído no processo de cinco nanômetros, a Apple cita que ele tem “velocidade 50% maior em comparação com os chips para smartphone mais rápidos dos concorrentes”.

