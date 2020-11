Onda de coronavírus assombra Rio Branco: 22 atletas diagnosticados com covid-19

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco Futebol Clube, está com 22 jogadores profissionais diagnosticado com o coronavírus. Em contato com o presidente Valdemar Alencar, o ContilNet foi informado que todos os atletas estão com a doença leve.

Além do goleiro Bruno, e dos outros jogadores, o técnico Walter Amaral também testou positivo para a doença e segue em quarentena. O presidente disse ainda que o exame de outra parte dos atletas devem sair nesta quinta-feira (12) para saber a real situação de cada um. A maioria dos jogadores estão se recuperando há 11 dias.

PUBLICIDADE

Alencar destacou que com grande parte do elenco profissional contaminado, a solução é apelar para os jogadores da base e os outros seis jogadores restantes que estão treinando e devem jogar contra o Atlético-AC, no próximo sábado (14), em mais uma rodada do Brasileirão da Série D.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários