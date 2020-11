Órgãos públicos do Estado passam por desinfecção para combater o coronavírus

Com o objetivo de manter o ambiente livre do novo conoravírus e continuar zelando pela saúde dos servidores, o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) realizou nesta terça-feira, 3, a desinfecção do prédio que abriga a sede administrativa do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre). Durante a operação todos os espaços foram higienizados com solução à base de hipoclorito a 1%, substância altamente eficaz para eliminação de vírus e bactérias.

No Deracre, assim como em todos os demais órgãos públicos, a desinfecção realizada pelo Depasa integra o conjunto de medidas adotadas como forma de evitar a contaminação pelo coronavírus. Em atendimento ao decreto estadual, em cada órgão público do Estado há comissão responsável pelas ações de prevenção, acompanhamento e monitoramento da Covid-19. “Aqui também criamos uma comissão, que cuida para que todos protocolos sejam rigorosamente cumpridos”, informa o diretor administrativo e financeiro do Deracre, Welington Chaves.

A implantação de suporte para disponibilização de álcool em gel, abastecimento das unidades operacionais e administrativas com todos os produtos recomendados pelo protocolo da Vigilância Sanitária, como detergente, álcool 70, água sanitária e manutenção do uso de máscara são outros cuidados que completam as ações de enfrentamento à Covid-19. Pessoas acima de 60 anos, que apresentam comorbidades, pertencentes ao grupo de risco, continuam sendo orientadas a ficar em casa.

“Embora todo o esforço no combate à pandemia, o coronavírus ainda é uma ameaça. Nós do Depasa, continuamos a postos, unindo forças com a desinfecção e somando às ações de governo para evitar o aumento de casos de covid-19 no Acre”, destacou o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão.

O novo coronavírus pode permanecer horas e até dias nas superfícies, dependendo do tipo de material. A higienização dos ambientes de trabalho e espaços públicos tem sido estratégia importante para conter o avanço da Covid-19, bem como a proliferação de outras doenças. Além do Deracre, já passaram por desinfecção os prédios do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Detran e Secretaria da Fazenda (Sefaz). Ainda esta semana serão higienizadas as instalações da Secretaria de Comunicação (Secom), usina do Deracre e sede do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

