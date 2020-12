Pai trans, Danny Wakefield dá à luz: “Minha vida mudou para sempre”; veja o parto

O influencer e pai trans norte-americano Danny Wakefield, que ficou famoso por mostrar nos últimos dez anos a sua transição de gênero de feminino para masculino na web, deu à luz sua primeira filha, Wilder Lea, no último sábado (28).

Com parto humanizado em sua casa, ele contou com a ajuda da parteira e de sua mãe, que o acompanhou no momento, feito dentro de uma piscina. Em seu Instagram, ele divulgou fotos e vídeos sobre o parto.

“Nunca me senti com tanto poder e orgulho em toda a minha vida. É a coisa mais épica que já fiz. Que time incrível tive neste parto”, elogiou ele, que também divulgou seus primeiros cliques com a filhota.

“O momento em que ouvi seu primeiro suspiro vai ficar pra sempre gravado em meu coração. Minha vida mudou para sempre”, descreveu ele, que também divulgou vídeos, tanto um resumo de toda a gravidez até os primeiros momentos como pai.

“Vocês todos falavam a verdade: este foi o momento mais incrível da minha vida. Mal posso esperar para dividir todos os detalhes dessa experiência mas, por enquanto, vou ficar admirando minha bebê”, ainda escreveu o papai coruja.

Em seu último post antes do parto, Danny exibiu o barrigão e deu um resumo sobre a aventura da gravidez. “Gosto de barrigão e não posso mentir! Esta bebê ainda está no forninho, mas tudo bem. Quando eu olho para baixo, para esta minha barriga, eu nunca vi uma beleza como essa em meu corpo antes. A gravidez me deu a permissão de que precisei durante toda a minha vida para amar meu corpo no nível que minha alma sente. Eu nunca esperei amar minha barriga grande de forma tão evidente e, quanto mais perto eu fico de conhecer, Wilder, maior fica o amor e parte de mim não quer que acabe nunca”, começou ele.

“No início, eu estava me sentindo muito inseguro sobre o quão grande meu corpo estava ficando durante a gravidez. Lembro-me de, alguns meses atrás, inesperadamente, sendo pesado em uma visita ao pronto-socorro e imediatamente sentindo vergonha. Senti vergonha de meu corpo já ter engordado trinta quilos a mais. Senti vergonha que o número olhando para mim fez com que eu momentaneamente não gostasse de tudo no meu corpo. Eu o abracei como faria com meu próprio recém-nascido e lentamente essa vergonha se dissipou. Meu corpo é grande e bonito, não importa o número que esteja olhando para mim”, completou

“Três anos atrás, eu estava com o peso mais baixo que já tive. As pessoas notavam e constantemente me elogiavam. Mas o que eles não perceberam, foi que eu estava morrendo de vício em metanfetamina bem na frente de seus olhos mais rápido do que o peso poderia cair. E aqui estou eu hoje, quase duas vezes mais pesado do que há três anos. Eu sou recebido diariamente com comentários sobre o quão grande é meu corpo, mas o que as pessoas não veem é quão longe este corpo chegou”, ainda postou ele.

Danny, então, finalizou com um recado contra a gordofobia, da qual ele e tantas pessoas foram e ainda são vítimas. “Por favor, pare de comentar sobre o corpo de outras pessoas. Você nunca sabe o que outra pessoa está passando, ou quão perto da morte ela realmente está, independentemente de quão ‘bem’ ela possa parecer. Se você está lutando contra o vício agora, eu vejo você. Você é digno de vida e recuperação. Nós nos recuperamos e quando o fazemos, nossos maiores sonhos se tornam realidade.”

Ele, então, finalizou, mandando um recado à filha, que nasceria dias depois. “Wilder, você já mudou minha vida de uma maneira que nem mesmo as palavras podem começar a descrever. Fique aí o tempo que quiser, meu amorzinho. Temos nossas vidas inteiras para trilhar juntos a estrada do destino feliz.” [Capa: Erin Latterell Burk/Reprodução/Instagram]

