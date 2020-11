Parceria do Detran e prefeituras revitaliza sinalização em Epitaciolândia e Porto Acre

Mais dois municípios acreanos estão sendo beneficiados com a parceria do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e as prefeituras locais na revitalização da sinalização de trânsito.

Entre os dias 3 e 11 de novembro o trabalho foi realizado em Epitaciolândia. Foram 850 m² de revitalização na sinalização de trânsito nas principais avenidas e ruas do município, como a avenida Internacional, ruas Santos Dumont, Plácido de Castro, entre outras. O investimento foi de cerca de R$ 25 mil reais.

Já entre os dias 16 e 18 de novembro, a revitalização das principais vias públicas foi realizada em Porto Acre. No município foram investidos cerca de R$ 22 mil reais nas ruas das vilas do Incra e do V.

É importante ressaltar que as estatísticas comprovam que uma sinalização de trânsito bem feita ajuda a diminuir os acidentes. Além dos condutores de veículos, a boa sinalização facilita a vida de motociclistas, ciclistas e pedestres.

“Estamos ampliando as parcerias com as prefeituras e levando essa revitalização da sinalização de trânsito para mais municípios. Isso é que nos deixa feliz. Muitas pessoas veem o Detran como um órgão punitivo, mas o nosso objetivo é cada vez mais trabalhar na prevenção para que não tenhamos mais vítimas no nosso trânsito”, afirma Luiz Fernando Duarte, diretor-presidente do Detran/AC.:

