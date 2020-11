Partes dos corpos de duas crianças são encontradas em caixas de carne

Os corpos de duas crianças, desmembradas, foram encontrados no fim de semana de Halloween, quando a polícia interceptou um homem que se mostrou atrapalhado com os sacos que transportava, no México.

Agentes da polícia contam que se aproximaram do homem, depois dele ter deixado cair vários sacos no chão.

Quando se disponibilizaram para ajudar, estranharam a quantidade de carne havia nos sacos, bem como o nervosismo apresentado pelo mesmo.

As autoridades então descobriram que os restos de carne pertenciam a Alan Yahir, de 12 anos, e a Héctor Efraín, de 14 anos, ambos desaparecidos desde do dia 26 de outubro.

As duas crianças pertencem à comunidade indígena de Mazahua e viviam na CIdade do México, local onde vendiam balas com droga.

