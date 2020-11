Partidos derrotados ainda não definiram apoio no segundo turno da Eleição em Rio Branco

Passado o primeiro turno das eleições municipais ocorrido no domingo (15) nos 22 municípios acreanos, apenas a cidade de Rio Branco terá segundo turno com os candidatos Tião Bocalom (Progressistas) e Socorro Neri (PSB). No entanto, os quatro partidos derrotados ainda não definiram quem irão apoiar.

Em contato com o presidente da executiva municipal do Partido da Social Democrático Brasileiro (PSDB), Mário Paiva declarou que a sigla não tomou nenhuma decisão sobre alianças. “Vamos nos reunir com a direção primeiro, somente depois, vamos decidir”, declarou.

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga disse à reportagem do ContilNet que a decisão de apoio passará também por análise dos membros da executiva petista. Mas, nos bastidores é pouco provável que haja acordo para eventual apoio à candidatura majoritária de Socorro Neri.

Roberto Duarte, que foi derrotado no pleito e é o presidente da executiva municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), explicou que o partido também não definiu o apoio. “A gente não teve conversas com ninguém ainda neste sentido”, explicou. A tendência é um apoio coletivo ao candidato Tião Bocalom.

Tentamos contato com Jarbas Soster, do Avante, e Jamyl Asfury (PSC ), para comentar os possíveis apoios aos candidatos que ainda disputam o pleito, mas não obtivemos resposta.

