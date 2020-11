Pastor da Igreja Assembleia de Deus é mais uma vítima da covid-19 no Acre

O pastor da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, Francisco de Oliveira Cruz, morreu na manhã deste domingo vítima da covid-19. Ele estava há quase um mês internado e não resistiu às complicações provocadas pela doença.

Cruz teria sofrido um AVC hemorrágico como consequência da infecção pelo coronavírus, da qual já havia sido curado. Ele deixa esposa e um casal de filhos.

Em nota, a congregação da qual Francisco fazia parte lamentou o falecimento. “O valoroso obreiro serviu fielmente à Igreja do Senhor Jesus Cristo no estado do Acre durante vários anos, sendo um exemplo de homem de Deus e líder espiritual que impactou a vida de inúmeras pessoas com a mensagem do Evangelho”.

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri também expediu nota de pesar. Leia abaixo:

