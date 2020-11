Pelé deixa rivalidade de lado, chora por morte de Maradona e desmorona: “Vamos jogar juntos no céu”

O mundo está em luto novamente. O eterno jogador argentino, Diego Maradona, faleceu aos 60 anos de idade, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O jogador era conhecido como ser uma espécie de rival de Pelé. No entanto, o jogador brasileiro deixou de lado os boatos e prestou uma baita homenagem para o colega.

PUBLICIDADE

“Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu”, escreveu o rei em uma publicação no Instagram.

No mundo do futebol, Marodona e Pelé eram conhecidos como rivais, no entanto, os jogadores possuíam uma bela amizade nos bastidores. No dia 30 o rei havia homenageado seu amigo pelo seu aniversário.

“Meu grande amigo, Maradona. Eu vou sempre te aplaudir. Eu vou sempre torcer por você. Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo, e me fazendo sorrir também! Feliz aniversário!”, escreveu Pelé.

MORTE

Nesta quarta-feira, 25, Maradona faleceu aos 60 anos de idade nesta quarta-feira, 25. De acordo com um jornal local, o jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa. Vale lembrar que Marodona havia passado por uma cirurgia no cérebro no começo do mês.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários