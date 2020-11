Pesquisa aponta vantagem da candidata Rosana Gomes em Senador Guiomard

Pesquisa de intenção de votos divulgada pelo instituto Data Control nas últimas horas mostra vantagem da candidata a prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes (PP).

Na consulta espontânea, quando não são listados os nomes dos candidatos, ela marcou 36% contra 16,3% de seu principal adversário, o atual prefeito André Maia (MDB), com 16,3%.

Gilson da Funerária (Solidariedade) aparece em seguida, com 15,3%, seguido de Branca Menezes (PSDB), com 6,5%, e João Carvalho (PSL), com 1,5%. Nenhum/nulo marcou 5,5% e não sabe, 19%.

Na estimulada, quando os candidatos são apresentados, Rosana Gomes pontuou 38%. André Maia e Gilson da Funerária estão empatados com 19,5% e 19,3%, respectivamente. Branca Menezes tem 9% e João Carvalho 1,5%. Nenhum/nulo teve 4,5% e não sabe, 8,3%.

A pesquisa foi realizada nos dias 28 e 29 de outubro, com 400 eleitores. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4% para mais ou para menos.

