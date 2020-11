Pesquisa Delta: Socorro Neri avança para 24%; 45% da população aprovam sua gestão

A Agência Delta de pesquisa realizou entre os dias 10 e 12 de novembro uma pesquisa sobre intenções de voto para os candidatos à Prefeitura de Rio Branco.

Na categoria “votos válidos”, sem os nulos e brancos, Tião Bocalom (Progressista) lidera a pesquisa estimulada com 39,47% e Socorro Neri (PSB) vem logo atrás com 24,08%.

Minoru Kinpara do PSDB aparece com 18,13%; Roberto Duarte com 11,75%; Daniel Zen com 3,34%; Jamyl Asfury com 2,18%; e Jarbas Soster com 1,02.

Na pesquisa espontânea, quando as opções não são colocadas aos eleitores, Tião Bocalom surge com 32%, Socorro com 19%, Minoru com 15%, Roberto Duarte com 8%, Daniel Zen com 3%, Jamyl Asfury com 2% e Jarbas com 1%.

Do total, 16% não souberam responder ou não sabem e 5% optaram por nulo ou branco.

Quando a pesquisa considera o número de votos nulos e brancos, além dos que não souberam responder, com resposta única, apontando os nomes dos candidatos, Bocalom mais uma vez se destaca com 34,00%. Em seguida, Socorro vem com 20,75%, Minoru com 15,62%, Roberto com 10,13%, Zen com 2,88%, Jamyl com 1,88% e Jarbas com 0,88%. Branco e nulo com 5,62% e não sabe/não respondeu com 8,25%.

Gestão Socorro Neri

Quando a pergunta feita ao eleitor é sobre a administração de Socorro Neri, 45% aprovam a gestão da atual prefeita e 44% desaprovam. 11% não souberam responder.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o código AC-00121/2020. A margem de erro é 3,5% para mais ou para menos.

800 pessoas foram entrevistadas em diferentes bairros da capital acreana.

