PF diz que 42 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos durante eleições no AC

A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira (16) um balanço com as ocorrências registradas em todo o Acre durante as eleições deste domingo (15).

De acordo com o órgão, 42 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos.

Do total, 22 foram presas pela prática do crime do artigo 39, º 5º, inciso III, da Lei 9.504/1997 (Boca de Urna) e 05 TCOs pela prática do crime do artigo 312 do CE (violação do sigilo do voto).

Além disso, dois flagrantes pela prática do crime do artigo 299 do CE (corrupção eleitoral) e mais dois flagrantes pela prática do crime do artigo Art. 11, inciso III, c/c 10, da Lei N.º 6.091/74 (transporte irregular de eleitor).

A prática de assédio sexual por mesário em face de outra mesária também é um dos crimes apurados.

