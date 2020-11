Pfizer e BioNTech dizem que vacina contra covid-19 se mostrou 90% eficaz

Em comunicado, as empresas informaram que avaliaram a situação de 94 voluntários das pesquisas que contraíram a covid-19 e desenvolveram pelo menos um sintoma

A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta segunda-feira (9) que a vacina experimental que desenvolvem de forma conjunta se mostrou 90% eficaz na prevenção do coronavírus, de acordo com dados preliminares da terceira fase dos estudos clínicos.

As farmacêuticas são as primeiras a comprovarem a eficácia do imunizador para a doença que já matou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo.

Em comunicado, as empresas informaram que avaliaram a situação de 94 voluntários das pesquisas que contraíram a covid-19 e desenvolveram pelo menos um sintoma.

Os testes não foram capazes de garantir a segurança da fórmula, mas as companhias esperam obter respostas nessa área nas próximas semanas.

As desenvolvedores pretendem solicitar autorização da Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para uso emergencial já em novembro.

“Hoje é um grande dia para a ciência e a humanidade”, comemorou o CEO da Pfizer, Albert Bourla. “Com as notícias de hoje, estamos, em um passo significativo, mais perto de fornecer às pessoas em todo o mundo uma inovação muito necessária para ajudar a colocar fim a esta crise de saúde global”, completou.

