Plano nacional de vacinação contra Covid-19 pode ficar pronto em 10 dias

De acordo com Sociedade Brasileira de Imunização, existem desafios que devem ser considerados

O diretor da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm), Renato Kfouri, afirmou que um plano de vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve ficar pronto no prazo de 10 dias. A declaração foi feita após o ministro Ricardo Levandowski, do STF, votar para que o plano seja apresentado em até 30 dias.

“Creio que o plano sai antes (dos 30 dias). Na semana que vem, vai haver reunião pra finalizar o plano”, disse Kfouri em entrevista à Globonews. “É um trabalho de muita gente e demora um pouco para consolidar. Mas acredito que até o final da semana que vem fica pronto, no máximo 10 ou 15 dias”, completou. PUBLICIDADE O diretor ainda destacou que existem muitos desafios para um plano bem estruturado. “É um plano que desenvolve cenários. Porque uma coisa é ter 10 milhões de vacinas. Outra é ter 50 milhões de vacinas. Uma coisa é ter uma vacina que vai bem para idosos. Outra é ter vacinas que não são tão boas. Não conhecemos tudo dos estudos de fase 3 ainda. E isso é crucial”, disse.

