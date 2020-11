PM que se acidentou enquanto ia para treinamento no Acre está em coma na UTI

O militar tentou fazer uma ultrapassagem pela lateral do outro veículo, quando se desequilibrou e bateu

Após colidir na traseira de um carro enquanto estava indo para um treinamento do seu trabalho em uma motocicleta, o policial militar João Carlos Amorim, de 29 anos, foi internado em estado grave última segunda-feira (9).

O fato ocorreu na rodovia AC-10, próximo ao bairro Alto Alegre.

PUBLICIDADE

Por conta do diagnóstico de politraumatismo, João Carlos foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Acre, onde está em coma.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o militar tentou fazer uma ultrapassagem pela lateral do outro veículo, quando se desequilibrou e bateu. Em seguida, ele também se chocou com outro carro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários