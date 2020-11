Polícia Civil apreende quase meio quilo de cocaína pura na Cidade do Povo

Em parceria com a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões(DCORE), a Polícia Civil apreendeu 404 gramas de cocaína pura em uma residência na Cidade do Povo, no fim da tarde desta sexta-feira (6).

O endereço foi identificado como ponto de venda de drogas. A partir do levantamento dessas informações, os agentes realizaram uma busca minuciosa e encontraram o material escondido em um dos compartimentos da casa.

Como no momento da operação não havia ninguém no local, não houve prisões. Porém, de acordo com o delegado Leonardo Santa Bárbara, as investigações seguem para capturar o proprietário da droga, que já foi identificado.

