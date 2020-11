Polícia Civil cumpre mandados e prende três em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas(NECAPC), prendeu três pessoas na manhã desta quinta-feira, 19, em cumprimento de mandado judiciais.

Na ação policial foram prssos K.J.S.S , capturado na rua Preciosa, bairro Vitória, ART.157.

F.S.S preso na rua Guanabara, bairro Eldorado, ART.157. F.A.L.M preso na rua São Pedro, Conjunto Esperança, ART.33. Esse ultimo com sentença definitiva, condenado 07 anos e 09 meses no regime semi aberto, os outros dois com prisão preventiva.

O Núcleo de Capturas da Polícia Civil desenvolve trabalho investigativo o que propicia êxito na captura de pessoas em débito com a justiça.

