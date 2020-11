Polícia Civil prende homem envolvido em roubo de lan house em Cruzeiro do Sul

O delegado enfatizou ainda que a equipe de investigação do DPATRI continuará reprimindo atuações de criminosos no município

Agentes da Delegacia de Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (Dpatri), prenderam na última terça-feira (17) um dos assaltantes que praticou o crime de roubo em uma lan house, localizada no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul.

O crime ocorreu no dia 16 de novembro, por volta das 8h da manhã e chocou os populares pela ousadia dos criminosos. A ação envolveu dois criminosos em uma motocicleta. Um deles conduzia a motocicleta, enquanto o outro entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

PUBLICIDADE

Após a ação dos criminosos, a Polícia Civil empreendeu diligências ininterruptas, localizando e prendendo um dos assaltantes, que estava escondido no Ramal Pé de Ferro, uma das ramificações do ramal II, inclusive portando o objeto do roubo, a saber, um aparelho celular Samsung A10S, o qual de imediato já foi restituído a vítima.

O Delegado Jeremias Ferreira, responsável pelo departamento, lavrou o auto de prisão em flagrante delito do infrator e conduziu a Unidade Penitenciária de Cruzeiro do Sul, o qual ficará à disposição da Justiça.

“Todos os crimes merecem uma ação imediata da polícia, todavia crimes contra a vida e contra o patrimônio terão uma resposta mais rápida”, disse a autoridade policial.

O delegado enfatizou ainda que a equipe de investigação do DPATRI, continuará reprimindo atuações de criminosos no município.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários