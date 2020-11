Policial civil aposentado é vítima de latrocínio no interior do Acre

O policial aposentado Francisco Santos da Silva, de 63 anos, mais conhecido como Chico Santos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira (9). O crime ocorreu na Travessa Angélica, no Centro do município do Bujari, no interior do Acre.

O idoso teve a casa invadida por dois criminosos armados com uma escopeta. De acordo com as autoridades de segurança, Francisco teve a própria arma roubada, que estava guardada em uma pochete dentro de uma bolsa, e foi baleado na perna. Os bandidos fugiram em seguida.

A vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes de ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

Há a suspeita de que o idoso pode ter tentado reagir ao assalto. A polícia informou também que ele é comerciante e uma parte do dinheiro de seu comércio pode ter sido levado pelos bandidos.

Neste caso, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de um latrocínio – roubo seguido de morte. Agora, o crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Bujari.

